Roma-Leicester, diretta dalle 21: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Si riparte dal pareggio di una settimana fa in Inghilterra. Con un Olimpico strapieno. E con un Mourinho che ha chiesto ai tifosi di giocare la partita più che vederla. La Roma si gioca l'accesso alla finale di Conference League nella semifinale di ritorno contro il Leicester di Rodgers. Una sfida che potrebbe regalare ai giallorossi l'ultimo atto della manifestazione europea nata quest'anno. Non ci sarà Mkhitaryan - una pedina fondamentale nello scacchiere dello Special One - che sarà sostituito da Oliveira, il portoghese che si gioca anche il riscatto dal Porto nella sfida di questa sera. Davanti spazio a Zaniolo con Pellegrini alle spalle di Abraham. Si parte alle 21.

Roma-Leicester, le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All.: Mourinho

LEICESTER (4-3-3): Schmeichel; Ricardo Pereira, Fofana, Evans, Castagne; Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall; Lookman, Vardy, Barnes. All.: Rodgers.

Roma-Leicester, dove vederla in tv in chiaro e in streaming

La sfida Roma-Leicester, in programma stasera, giovedì 5 maggio alle 21 allo stadio Olimpico di Roma, sarà possibile seguirla su Sky: i canali scelti sono Sky Sport Uno e Sky Sport 252. In streaming la sfida potrà essere seguita anche su Dazn, che ha i diritti della Conference League. Inoltre, in chiaro, la partita verrà trasmessa su Tv8, al tasto 8 del telecomando. C'è anche la possibilità infine, sempre in streaming, di vedere la partita attraverso l'applicazione Sky Go e anche collegandosi sul sito Tv8.it. La diretta testuale sul sito del Messaggero.