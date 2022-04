Roma-Leicester, 30mila tifosi in coda per un biglietto: possibile sold-out in giornata

Sale la febbre per Roma-Leicester del 5 maggio alle 21. Oggi alle ore 12 è partita la fase 2 della vendita dei biglietti riservata agli abbonati che hanno già acquistato un biglietto per la partita: ognuno di loro potrà acquistare fino a un massimo di due tagliandi per singola transazione. Questo significa che i 18.900 abbonati (il 90% del totale) che hanno sfruttato la prelazione, possono acquistare altri due biglietti a prezzo dedicato, diverso dalla fase di prelazione.

Roma-Leicester, possibile sold-out in giornata

Se tutti dovessero aderire all’offerta, si arriverebbe a circa 37.800 biglietti staccati solo nelle fasi di prelazione. Quindi, potenzialmente si potrebbe arrivare a un totale di 56.700 biglietti staccati solo nella fase di prelazione. Ecco perché la coda sul sito web del club per acquistare un biglietto in vendita libera è arriva a 30 mila persone. L’ultima fase scatterà alle 15, in vendita ci saranno gli ultimi biglietti disponibili. È possibile che entro la fine della giornata il club comunichi il sold-out per Roma-Leicester.