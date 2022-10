Lunedì 10 Ottobre 2022, 07:41

RUI PATRICIO 6

Sul gol non vede partire il pallone vista la mischia che crea davanti a lui. Non vive un periodo fortunato.

MANCINI 6

Quando vede sbucare Banda ha l'intelligenza di non affrontarlo ma di accompagnarlo verso l'esterno.

IBAÑEZ 6

Dalle sue parti non c'è nessuno. Per questo motivo, togliere un difensore e inserire un centrocampista in più, sembra la mossa più ovvia. Ma Mou schiera invece la seconda punta e allora Roger sale leggermente di più partecipando alla costruzione dal basso.

ZALEWSKI 6

Spinge in avvio, sfiora il gol trovando un ottimo Falcone. Ha il suo da fare con Banda che gli scappa un paio di volte.

Dybala, Mourinho: «Sta male, anzi molto male. Se lo rivedremo nel 2023? È difficile»



CRISTANTE 5,5

Continua il momento di leggero appannamento. Sul pareggio del Lecce, si fa prendere la posizione da Gonzalez e poi non riesce a intervenire su Strefezza.

PELLEGRINI 6,5

Capito perché Mourinho, anche con appena un allenamento nelle gambe, lo ha voluto in campo? L'assist col contagiri per Smalling è il sesto (!) in stagione, il quarto in campionato. Al posto del piede ha un goniometro: le angolazioni che riesce a imprimere al pallone, tagliando fuori gli avversari, sono incredibili. Prezioso il salvataggio su Strefezza, spreca invece dal limite. Cala nella ripresa.

VIÑA 5,5

Nonostante davanti abbia un ragazzino di 22 anni, visibilmente intimorito, non affonda mai il colpo limitandosi al compitino.

DYBALA 6,5

Per una sera Paulo giostra quasi come regista arretrato. Palla d'oro a Zaniolo che però si fa recuperare al momento del tiro. Chirurgico sul rigore ma calciando si fa male. E probabilmente ne avrà per molto.

BELOTTI 5,5

Preferito a Abraham, il Gallo rimedia l'espulsione di Hjulmand. Buon pallone a Pellegrini ma con il trascorrere dei minuti trova le stesse difficoltà di Tammy. Servito sempre con il lancio lungo non tira mai in porta.

ABRAHAM 6

Entra una carica invidiabile. E dopo nemmeno un minuto si procura il rigore del vantaggio. Gli viene annullato un gol per fuorigioco, peccato. Ha bisogno di una rete per sbloccarsi. Appuntamento a Siviglia.

SPINAZZOLA 6

Altro dinamismo rispetto a Viña, anche se ci voleva poco.

MATIC 6

Diga in mezzo al campo.

SHOMURODOV 6

Quarto d'ora finale nel quale dimostra di essere vivo.

MOURINHO 6

La Roma continua a non rubare l'occhio. Anche contro un Lecce in 10 uomini dopo 22 minuti, fatica a chiudere la gara. Poi, però, si dà uno sguardo alla classifica e i giallorossi sono a ridosso della zona Champions, a -4 dal Napoli dei miracoli.

IL MIGLIORE Smalling 7 Lo sceriffo ci ha preso gusto. Terzo gol stagionale, ancora di testa come gli era accaduto con la Cremonese e l’Inter. Ceesay va preso con le molle ma Chris lo chiude puntalmente con la solità tranquillità.

IL PEGGIORE Zaniolo 5 L’impegno non è in discussione. Corre, si batte, prende calci e un colpo in testa. Il problema è che non trova mai il guizzo. Anche quando è liberato da Dybala , perde l’attimo e si fa recuperare da Askildsen.