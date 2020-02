Roma-Lecce, dalle 18.00 La Diretta le probabili formazioni

Ultimo aggiornamento: 15:58

Roma e Lecce scendono in campo nella partita domenicale delle ore 18, 25esima giornata di Serie A. I giallorossi devono riscattarsi da un periodo nero, costato il quarto posto in classifica e culminato con la sconfitta dello scorso turno di campionato subita sul terreno dell'Atalanta dopo l'illusorio vantaggio di Dzeko; salentini in grande forma dopo la vittoria interna sulla SPAL che ha consentito loro di salire a quota 25, ma la corsa verso la salvezza dei giallorossi è solamente all'inizio.(4-2-3-1) Pau Lopez; Santon, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca(4-3-2-1) Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Deiola, Barak; Mancosu, Shakhov; Lapadula. All. LiveraniUna sola vittoria nella storia della serie A del Lecce sul campo della Roma in 15 precedenti, ma che causa ancora tanto dolore nei ricordi dei tifosi giallorossi più attempati, il Roma - Lecce 2-3 di fine campionato 1985/86 che costò lo scudetto ai padroni di casa allora guidati da un giovanissimo Sven Goran Eriksson.