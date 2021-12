Lunedì 13 Dicembre 2021, 23:45 - Ultimo aggiornamento: 14 Dicembre, 00:05

RUI PATRICIO 6,5

Assiste allo spettacolo, diciamo così, per oltre mezz’ora, ma si fa trovare caldo per opporsi al tiro di Reca al 35’. Blocca su Manaj al 10’ st e soprattutto ha un riflesso decisivo, da terra, sull’albanese al 33’

IBAÑEZ 6,5

Se viene attaccato, o anche solo infastidito, finisce col commettere errori tecnici in appoggio, e si distrae anche alcune volte in marcatura. Come se non riuscisse a trovare e a sentire l’avversario, o la partita stessa. Ma poi sale in cielo a siglare il 2-0, suo terzo gol da corner quest’anno

SMALLING 6,5

La sua salute è un bene preziosissimo per la Roma, e se c’è, dà una grossa mano anche nelle mischie nell’altra area: infatti segna il primo gol stagionale, suo quarto in A. Tiene alta la difesa, quasi sempre. Esce per precauzione: è di cristallo, come si sa

KUMBULLA 6,5

Da braccino sinistro del trio arretrato non si fa trovare impreparato. Un paio di appoggi di troppo li sbaglia anche lui, perché quello non è proprio il suo pane, ma si fa sentire su chi passa dalle sue parti, tranne per un’esitazione in area nel finale

KARSDORP 5,5

Parte in posizione molto alta ma tecnicamente fallisce cross e avanzate. E in ripiegamento sono dolori con Reca, che lo sorprende e va verso la porta. Nella ripresa è più attento

VERETOUT 6

Il primo segnale di vita è il tiro al 47’ respinto sulla linea da Nikolaou: in precedenza ha corricchiato e stentato, mai alzando il ritmo, portando troppo palla. Più registrato nel prosieguo, come se avesse rotto il fiato

CRISTANTE 6

Fa da scoglio frangiflutti e per mezz’ora abbondante gli riesce, strappa qualche pallone in anticipo o in tackle. Poi perde qualche battuta e arretra. Non esemplare nella fase di rilancio dell’azione, dove non è granché lucido. Chiude da difensore centrale

MKHITARYAN 6,5

Nei paraggi non ci sono fantasisti, quindi deve pensare lui alle assistenze e ai cambi di ritmo negli ultimi 30 metri, oltre a sobbarcarsi il lavoro di interdizione: trova due volte Abraham con cross da destra e da sinistra, la seconda volta è traversa

VIÑA 6,5

Meglio di Karsdorp per passo e intraprendenza, va al tiro pericoloso al 35’ pt. Ha davanti Gyasi che sarebbe un attaccante adattato ma lo costringe a rintanarsi, e anche nella ripresa torna in area avversaria per un assist ad Abraham

ABRAHAM 7

Si lamenta con i compagni che non lo seguono con la grinta che ci mette lui, sempre caldissimo: assist per il gol, poi di tacco manda in porta Viña, poi prende il solito legno, di petto. Ripresa più anonima ma si batte.

BORJA MAYORAL 5

Un piumino di cipria che corricchia qua e là intorno ad Abraham, senza avere la qualità e soprattutto l’impeto atletico che servirebbe per entrare nelle maglie della difesa, o almeno metterla in agitazione. Impalpabile.

FELIX 5

Scatta subito per tornare a sentire il campo dopo due settimane di assenza, poi rimedia un’ammonizione brutale e si disunisce, poi anche la seconda. Calma, ragazzo.

DIAWARA 5

Non si cala subito nel clima e fatica a far salire la squadra

MOURINHO 6

Pesca nel fondo del barile un altro 11 dignitoso, molto sotto ritmo, ma gli mancano le variazioni dei migliori in rosa. La vince coi corner, difende il 2-0 con qualche affanno. Tre puntacci, maledetti e subito: questo serviva.