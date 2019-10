Roma e Lazio, dieci giornate vissute quasi sottobraccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una giornata come quella appena giocata Roma e Lazio non se la ricordavano da un bel po': tutte e due vittoriose e tutte e due per 4-0. Una rarità, il successo in contemporanea con almeno quattro gol di scarto, capitata soltanto altre due volte nella storia della serie A: alla 9^ del torneo 1999/2000 (Lazio-Verona 4-0 e Reggina-Roma 0-4) e alla 4^ di ritorno del 2016/2017 (Roma-Fiorentina 4-0 e Pescara-Lazio 2-6).Ma quello che probabilmente non è mai accaduto finora è che su dieci giornate disputate le due romane in otto occasioni hanno conseguito lo stesso tipo di risultato. Fatta eccezione per la prima giornata (Roma-Genoa 3-3 e Samp-Lazio 0-3) e per la terza (Roma-Sassuolo 4-2 e Spal-Lazio 2-1), Fonseca e Inzaghi hanno vinto, pareggiato e perso insieme, 1-1 del derby alla seconda giornata ovviamente compreso. Prima e terza giornata, dunque, che finora fanno la differenza in classifica (giallorossi avanti di un punto 19 a 18) tra le due formazioni. Ecco la strana serie:4^ giornata: Bologna-Roma 1-2 e Lazio-Parma 2-05^ giornata: Inter-Lazio 1-0 e Roma-Atalanta 0-26^ giornata: Lazio-Genoa 4-0 e Lecce-Roma 0-17^ giornata: Bologna-Lazio 2-2 e Roma-Cagliari 1-18^ giornata: Lazio-Atalanta 3-3 e Sampdoria-Roma 0-09^ giornata: Fiorentina-Lazio 1-2 e Roma-Milan 2-110^ giornata: Lazio-Torino 4-0 e Udinese-Roma 0-4Stranezza nella stranezza, il calendario ha visto per le prime giornate le romane sfidare squadre della stessa regione: alla prima la Liguria (Samp e Genoa); alla terza e alla quarta l'Emilia (Sassuolo e Spal e Bologna e Parma) e alla quinta la Lombardia (Inter e Atalanta).