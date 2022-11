Roma-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Un Olimpico tutto esaurito si prepara ad accogliere il derby della Capitale. Alle 18:00 Roma e Lazio si sfideranno nella stracittadina valevole per la tredicesima giornata di Serie A. I giallorossi arrivano dalla vittoria in rimonta per 3-1 sul Ludogorets, valsa la qualificazione ai playoff di Europa League. Umore opposto per i biancocelesti, ko nelle ultime due uscite contro Salernitana e Feyenoord e reduci dalla retrocessione in Conference League. Alla Lazio mancheranno Milinkovic e Immobile, dall'altra parte la Roma ha già fatto l'abitudine all'assenza dei due uomini mercato, Dybala e Wjnaldum. L'attacco giallorosso sarà guidato da Abraham e Zaniolo, Sarri risponde col tridente Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni. Una curiosità: nell'era dei tre punti a vittoria, la sfida tra Roma e Lazio è quella che ha visto più cartellini rossi in Serie A: 35 espulsioni in 56 incontri - tuttavia c'è stato un solo rosso nelle sei più recenti, ricevuto da Acerbi il 15 maggio 2021.

Le probabili formazioni

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Zalewski; Pellegrini; Abraham, Zaniolo.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

Dove vedere Roma Lazio in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato alle 18:00; la partita sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva da Dazn, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. La diretta testuale su ilmessaggero.it