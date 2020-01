Lazio, Inzaghi: «Stasera Roma meglio di noi, ci teniamo stretto il pari»

«Stasera la Roma ha fatto meglio di noi, ci teniamo stretto questo punto sofferto. La Roma ha fatto una buona partita, tosta e intensa, e noi abbiamo sbagliato molto ma si devono anche riconoscere i meriti degli avversari. Mi aspettavo di più ma ci teniamo stretto questo punto cercando ora di recuperare forze ed energie». Sono le parole del tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, dopo il derby della Capitale finito 1-1. «Siamo arrivati a questa partita con Luis Alberto e Correa che non erano al meglio, siamo arrivati con qualche giocatore non la top ma gli ultimi allenamenti li hanno fatti al meglio. Se Luis Alberto è arrabbiato farà di tutto per vincere la prossima partita», conclude il mister ai microfoni di Sky Sport.





