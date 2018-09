Roma-Lazio, il senso del campionato in una strana sfida Capitale

Quattro vittorie consecutive (cinque considerando anche l’Europa League), la consapevolezza di una rosa profonda e una squadra che cresce in maturità.Unsuccesso scaccia incubi, quattro reti fatte senza subirne e una migliore applicazione di tutti i calciatori. Lazio eRomaarrivano così al derby di sabato prossimo. La squadra di Inzaghi si presenta indubbiamente meglio: forte della migliore classifica, sicura della propria identità tattica, convinta di recitare un ruolo importante nel campionato. La Roma, seppur rinfrancata dalla vittoria contro il Frosinone, ha ancora tanti dubbi da sciogliere: comprendere il proprio effettivo valore, scegliere gli uomini e l’assetto tattico migliori. Dopo un calendario difficile, con le conseguenti sconfitte patite da Napoli e Juventus, la Lazio sta ricostruendo le certezze di una stagione fa. Il suo gioco non è ancora brillante,mala squadra sa gestirsi e ha imparato a non sbandare nei momenti difficili, comedimostrato contro l’Udinese. La Roma, dopo le deludenti e imbarazzanti prestazioni di avvio di stagione, è alla ricerca di se stessa. La gara di ieri è stato un passo in avanti per non cadere nella crisi più profonda, di certo non può certificare che il peggio sia già alle spalle. Con posizioni e risvolti differenti, Inzaghi e Di Francesco si giocano molto, qualcosa in più il tecnico della Roma. Contro il Frosinone non ha avuto paura di fare delle scelte precise, prima e durante la gara. Squadra e calciatori hanno risposto positivamente, non un dettaglio da poco. Il derby non sarà mai una partita comele altre e spesso condiziona, nel bene e nel male, una stagione. Quello di sabato è un vero esame per entrambe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA