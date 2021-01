Una domenica bestiale, da vecchi tempi. Tutti in campo di domenica come non accadeva da quasi nove anni e come accadrà di nuovo mercoledì, giorno dell’Epifania. Sapore antico ha avuto anche la vittoria della Roma su una Sampdoria che gioca un calcio semplice ma efficace, come vuole il suo allenatore Ranieri. Il gol di Dzeko è arrivato a premiare il ritmo battente con il quale la squadra di Fonseca si è meritata i tre punti. Ritmo battente e incessante come la pioggia caduta sull’Olimpico, che ha reso il campo pesante ma ha anche confermato le straordinarie capacità drenanti del prato del Foro Italico. Una vittoria fondamentale per cominciare con il piede giusto il 2021, conquistare titoli sportivi e non di gossip (imbarazzante la vicenda Zaniolo), e conservare il terzo posto tenendo a distanza le principali rivali per la zona Champions tutte vittoriose.

Volontà e determinazione giallorossa. Proprio l’opposto rispetto a quanto fatto vedere dalla Lazio impegnata contro l’altra genovese. La squadra ammirata prima del lockdown non riesce a tornare, se non nelle “grandi occasioni”. Anche a Marassi è mancata quella fame e quella determinazione che, prima dei numeri di Luis Alberto o Milinkovic, avevano fatto la fortuna della formazione di Simone Inzaghi. Così l’inesauribile vena di Immobile non basta per risalire una classifica che si fa sempre più in salita.

In testa danno spettacolo le milanesi, con l’Inter che travolge il Crotone per la sua ottava vittoria di fila e il Milan che risponde domando il Benevento e allungando la sua impressionante serie positiva, che si traduce nel primato in classifica. La Juve per ora segue a fari spenti, guidata dalla luce della sua stella accecante che è Cristiano Ronaldo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA