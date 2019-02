Roma, Di Francesco sorride: Manolas il derby si avvicina, Karsdorp recupera. La Uefa celebra Dzeko.

Eusebio Di Francesco non ha mai nascosto quanto fosse fondamentale Edin Dzeko per il suo gioco: carisma, personalità, qualità tecniche e senso del gol sono solo alcune delle qualità che mette in campo il bosniaco. E nonostante la prima parte della stagione non giocata ad alti livelli e l’infortunio che lo ha tenuto in infermeria per un mese e mezzo, il centravanti è tornato e si è ripreso il suo posto da leader. Oggi a celebrarlo lo ha celebrato la Uefa in vista del ritorno di Champions contro il Porto: «Cinque partite giocate, cinque gol, quattro assist. È record», scrive si legge sull'account Twitter ufficiale (in realtà il suo record risale all'anno scorso con 8 gol e 5 assist segnati fino agli ottavi di Champions).

QUI TRIGORIA

Edin sarà in campo nel derby di sabato sera (ore 20.30), accanto a lui in attacco Zaniolo ed El Shaarawy. Under è ancora alle prese con la ricaduta al flessore, buone notizie per Karsdorp che è tornato ad allenarsi e sarà convocato per la stracittadina. A centrocampo ci sarà De Rossi con Pellegrini e Cristante, in difesa recupererà Manolas che domani dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo dopo la distorsione alla caviglia destra rimediata a Frosinone. La coppia centrale sarà formata dal Kostas e Fazio, con Florenzi e Kolarov terzini.

