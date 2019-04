Lazio-Roma, derby da twitter una roba da Caput Mundi

Ultimo aggiornamento: 18:38

La Lazio fa un tweet per il Natale di Roma, ma non nomina la Roma.La Roma risponde con l'ironia: pubblica un cruciverba, con il nome della capitale d'Italia che però nelle caselle non è Roma, ma appunto, Caput Mundi. La Lazio non mina la Roma (per carità) la Roma non nomina la Roma (per ironia). E via la pubblicazione social di tutte le risposte.La Pasqua e la Pasquetta diventano i giorni delle rispose social: basta scrivere #Caputmundi. E via, su twitter ce ne sono a cascate. "e se nasce una bambina poi, la chiamremo Caput Mundi", citando la canzone di Venditti.C'è chi pubblica le previsioni meteo sulla città di Roma, ma al posto del nome c'è, appunto Caput Mundi. E che dire del film di Pasolini interpretato da Anna Magnani, Mamma Roma, che diventa inevitabilmente Mamma Caput Mundi.E così via, a centinaia.