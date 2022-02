Roma-Lazio, da domani via alla vendita dei biglietti per il derby

La Roma ha diramato le informazioni necessarie per l’acquisto dei biglietti del derby Roma-Lazio in programma allo stadio Olimpico il 20 marzo (data e orario non sono ancora noti). Sarà possibile acquistare i biglietti dalle ore 12 di giovedì 17 febbraio. Tutti gli abbonati per la stagione 2021-22 potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. Gli abbonati di Curva Nord saranno autorizzati ad accedere nel settore di Tribuna Tevere, secondo le seguenti modalità: entro il 16 marzo, i titolari di abbonamento soggetti alla ricollocazione riceveranno tramite email il tagliando segnaposto; i tagliandi segnaposto saranno cedibili tramite la procedura di cambio utilizzatore; per accedere allo Stadio non sarà valida l’app “Il mio posto”; l’accesso sarà consentito tramite il tagliando segnaposto ed un valido documento di identità; in mancanza anche di uno solo dei titoli richiesti non potrà essere consentito l’accesso all’impianto. I settori Curva Nord, Distinti Nord Ovest e Distinti Nord Est sono riservati ai tifosi della Lazio. Le modalità di vendita saranno comunicate dalla stessa società attraverso i propri canali ufficiali.

APPROFONDIMENTI LE MOSSE Pellegrini e Zaniolo, le due facce della Roma: il capitano a... IL TENTATIVO Lazio, Felipe Anderson chiede una chance col Porto: i ricordi al...