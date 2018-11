Roma-Cska, la Uefa apre un procedimento disciplinare per fumogeni e lancio di oggetti

La Uefa ha aperto un procedimento disciplinare contro la Roma in seguito alla partita con il Cska Mosca che si è giocata lo scorso 23 ottobre allo stadio Olimpico. Le motivazioni elencate sono: ostruzione delle scale di sicurezza, lancio degli oggetti e accensione di fumogeni (per quest’ultimo è stato coinvolto anche il club russo). Il caso verrà esaminato il prossimo 22 novembre e non ha nulla a che fare sia con l’incidente sulla scale mobili in pizza di Spagna che con gli scontri tra tifosi all’esterno dello stadio. © RIPRODUZIONE RISERVATA