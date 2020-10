A Trigoria non si è ancora sbloccata la questione legata al direttore sportivo: da una parte c’è Paulo Fonseca che continua a fare pressioni sulla proprietà per l’arrivo di un dirigente con cui relazionarsi; dall’altra c’è Dan Friedkin che si prende tutto il tempo necessario per non fare scelte avventate. Nel panorama europeo, però, qualcosa sta cominciando a muoversi a partire dalla dimissioni di Michele Uva dal ruolo di vice-presidente e membro dell’Esecutivo Uefa. Uva è stato contattato dalla proprietà della Roma (e anche della Juventus) per ricoprire il ruolo di direttore generale. Non solo, l’ex dirigente della Figc sarebbe anche tra i candidati per il comitato organizzatore del mondiale in Qatar.

Tornando al ds: Luis Campos è in rotta con il Lille come certificato dall’allenatore Christophe Galtie: «Non si vede al campo d’allenamento da tanto tempo». Campos attualmente ha la residenza a Monte Carlo, ma per svolgere il ruolo di direttore sportivo della Roma dovrebbe trasferirsi nella Capitale, condizione alla quale Friedkin non ha intenzione di rinunciare. Il nome nuovo è quello di José Boto, attuale direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk che ritroverebbe Fonseca in panchina con il quale ha lavorato un anno in Ucraina. Come Segretario si fa il nome di Maurizio Lombardo, ex General Secretary della Juve che ieri ha risolto il contratto con i bianconeri. Capitolo Opa: al momento sono state presentate adesioni pari all’1,13% dell’offerta.

