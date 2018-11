Roma, striscione di protesta dei tifosi in zona Aurelia-Boccea

L’onda di indignazione dei tifosi della Roma non si è fermata alla contestazione alla squadra al rientro dalla trasferta di Udine persa 1 a 0. Nella notte in zona Aurelia-Boccea è apparso uno striscione firmato da gruppo “Roma” della Curva Sud: «Una società che fa proclami, previsioni, finti acquisti e tante cessioni è madre di una squadra senza cog...». Domani i giallorossi affronteranno il Real Madrid in uno stadio Olimpico sold out (venduti 60 mila biglietti), una partita che potrebbe risollevare le sorti del club in caso di vittoria. Al contrario una sconfitta porterebbe ulteriore malcontento in città che non gioverebbe in vista del match contro l’Inter di domenica sera. © RIPRODUZIONE RISERVATA