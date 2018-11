Roma, la piazza chiede una scossa. Emergenza infortuni contro il Real Madrid

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Che senso ha trascinare la stagione in questo modo? Serve una scossa, serve cambiare». Con questo post su Twitter che ha ricevuto centinaia di “like”, è possibile riassumere tutto lo sgomento e l’afflizione dei tifosi della Roma. L’1 a 0 dell’Udinese sui giallorossi non è stata la goccia che ha fatto traboccare, ma solo l’ennesimo tassello di un mosaico in cui è raffigurata una stagione mediocre. Le proteste sui social sono a migliaia, presi d’assalto i canali ufficiali del club: c’è chi chiede l’esonero di Di Francesco, chi le dimissioni di Monchi e chi l’addio di Pallotta. Tutte richieste che, almeno per oggi, non saranno esaudite perché dietro l’angolo c’è il Real Madrid.EMERGENZA INFORTUNILa lista dei calciatori in infermeria si allunga: Olsen e Lorenzo Pellegrini si sono aggiunti agli indisponibili contro i Blancos. Il portiere ha accusato un risentimento muscolare al flessore durante la seduta di venerdì e oggi non si è allenato; il centrocampista, invece, domani si sottoporrà al test decisivo dopo l’infortunio al flessore rimediato al Friuli, ma è alta la percentuale che resti in tribuna. A loro si aggiungono De Rossi, Pastore e Perotti. Buone notizie su Manolas che questa mattina si è allenato senza apparenti problemi.