Roma, la mamma di Zaniolo risponde alle critiche: «Nelle foto che posto non c’e niente di male»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La popolarità che in queste ore ha travolto Nicolò Zaniolo per le sue prodezze in campo con la Roma lo ha messo al centro dell’attenzione del mondo calcistico e non. Domani al programma televisivo Le Iene andrà in onda una sua intervista con mamma Francesca, proprio in queste ore al centro di alcune polemiche. Su Instagram, infatti, il suo profilo sta subendo un aumento costante di follower (197 mila) incuriositi dalle foto che quotidianamente pubblica: «». Nei giorni scorsi è stata pubblicata un’indiscrezione secondo cui il centrocampista avrebbe chiesto alla mamma di limitare gli scatti pubblicati sui social e vedendola tergiversare sulla possibile partecipazione al programma Grande Fratello in caso arrivasse la proposta avrebbe detto: «Basta mamma, hai 42 anni!». Francesca Costa, dunque, ha reagito alle polemiche rispondendo alle centinaia di messaggi postati sotto i suoi scatti: «Nelle foto che posto non c'è niente di male e non sminuiscono il mio essere madre. Il mio account risale al 2010, quando non sapevate neanche che mio figlio esistesse. Da allora ho sempre pubblicato lo stesso tipo di foto e Nicolò non ha mai detto nulla».