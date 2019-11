Roma, la mamma di Zaniolo ringrazia i tifosi del Napoli: «Sportivi e genuini in un calcio a volte malato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La famigliè al settimo cielo dopo la prestazione di ieri di Nicolò autore di gol da copertina che ha aperto le danze nel match tra Roma e Napoli terminato 2-1 per la squadra di Fonseca. Dopo un periodo negativo in cui sono piovute critiche su suoi presunti comportamenti non in linea con gli standard del club, il centrocampista si è ripreso la scena in campo mettendo a segno giocate e reti degne di un campione. E a proposito della famiglia, la social-mamma Francesca Costa questa mattina ha postato una story su Instagram ringraziando i supporter giallorossi e partenopei per le parole d’affetto dedicate al figlio: «Con questo post voglio ringraziare in primis i tifosi romanisti per i mille messaggi di stima verso Nicolò e tutta la mia famiglia, è veramente emozionante e incredibile sentire il vostro affetto. Inoltre volevo ringraziare tutti i tifosi napoletani che hanno speso due parole ed anche qualcosina in più, nonostante la delusione per il risultato, mostrando stima verso Nicolò, scrivendomi le cose più belle e genuine che un calcio a volte malato non lascia intravedere. Questo calcio si può solo amare. Grazie ancora per la vostra sportività».