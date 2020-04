© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’input della Fifa di estendere in contratti in scadenza al 30 giugno sino al termine dei rispettivi campionati, è un assist per la Roma. A Trigoria il pensiero, aspettando il rientro di Zappacosta, è andato immediatamente a Smalling e Mkhitaryan. Arrivati in prestito quest’estate, Fonseca ora ha la certezza che potrà contare su di loro sino alla fine della stagione. L’obiettivo è dichiarato: centrare il quarto posto. Che a pensarci bene potrebbe avere una doppia valenza: rappresentare un regalo d’addio oppure trasformarsi in una possibilità di trattenere almeno uno dei due. Non c’è intervista che il tecnico non si auguri pubblicamente la loro permanenza, anche perché per vincere - ricorda - «serve un mix tra giovani e calciatori esperti». Aspettando di capire come si delineerà il prossimo mercato, al momento le possibilità sono remote. La Roma deve fare i conti con un bilancio che sforerà in negativo le tre cifre e lo stallo nel quale è piombata la trattativa tra Friedkin e Pallotta non aiuta. Il Manchester United, dopo aver concesso il prestito annuale per 3 milioni, per lasciare andare il difensore ne vuole altri 20. L’Arsenal, per l’armeno, non è da meno, considerando tra l’altro che Micki ha il contratto in scadenza nel 2021. Estendere dunque un prestito, almeno per lui, non se ne parla se non previo rinnovo. A queste cifre la Roma non può e non vuole arrivare. Potrebbe cambiare qualcosa con l’accesso alla Champions. Agganciare il quarto posto in campionato farebbe tutta la differenza del mondo. Basta leggere i dati dell’ultima semestrale: 15,4 milioni i ricavi dell’Europa League (soltanto al 31 dicembre) rispetto ai 53,3 della passata stagione.TRATTATIVA STIPENDISe all’obiettivo europeo, si abbinasse poi la spalmatura delle ultime 3 mensilità degli stipendi da parte dell’intera rosa nel nuovo esercizio finanziario, le possibilità aumenterebbero. Per marzo, intanto, la squadra è disponibile a rinunciare al 70% dell’importo. Smalling e Mkhitaryan vivono nel frattempo la loro quarantena forzata nella Capitale. Quella del difensore è in compagnia: «Mia moglie e mio figlio sono con me, così come mia suocera e mio cugino. Non siamo almeno soli», ha raccontato ieri al profilo inglese del club. La speranza di ripartire con il calcio giocato esiste, meno la certezza: «Aspettiamo le decisioni, dovremo farci trovare pronti. Avremo bisogno di due o tre settimane di allenamento. Siamo desiderosi di riprendere, ma sappiamo che trattandosi di una pandemia certe cose sono più importanti del calcio». Visto l’isolamento, Chris non può più correre con i suoi due cani nel vicino Parco della Caffarella, dove spesso si rifugia con la moglie e il figlio (a proposito: Dzeko a settembre diventerà per la terza volta papà): «Per fortuna ho un giardino, così posso allenarmi fuori». Aspettando il ritorno a Trigoria. Magari per restarci a lungo.