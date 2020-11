Roma, anche la famiglia di Pellegrini positiva al Covid: «Non abbiamo sintomi, passerà presto»

Momenti di apprensione per la famiglia Pellegrini. Il centrocampista della Roma è risultato positivo al Covid-19 lo scorso lunedì 9 novembre e dopo sei giorni il virus ha colpito anche il resto della famiglia: la moglie Veronica e la figlia Camilla di appena un anno. A dare l’annuncio su Instagram è stata proprio la compagna del calciatore: «Questo brutto virus purtroppo ci ha preso a tutti e tre stiamo bene, senza sintomi e questa è la cosa più importante! Siamo forti, passerà presto», ha scritto nella didascalia di una foto che ritrae l’intera famiglia. In casa Roma gli attuali positivi sono cinque: oltre a centrocampista azzurro ci sono anche Dzeko, Santon, Fazio e Kumbulla. Per l’attaccante bosniaco domani scatterà il decimo giorno di quarantena e si sottoporrà a un nuovo tampone presso il centro sportivo di Trigoria, se risulterà negativo allora potrà riprendere ad allenarsi. Oggi, intanto, ha svolto degli esercizi nel giardino della sua villa, una piccola preparazione in vista del ritorno in campo.

