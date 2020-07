Roma, la contestazione dei tifosi: «Dirigenti assenti e squadra senza dignità»

Prosegue la contestazione dei tifosi della Roma per gli scarsi i risultati della squadra e per il clima si smobilitazione che si respira a Trigoria. Gli ultras del gruppo Roma hanno esposto due striscioni davanti al centro sportivo del club «Dirigenti e calciatori...Dov’è il rispetto per i nostri coloro?», «Dirigenti assenti, squadra senza dignità...Siete la vergogna di questa città». La squadra è reduce da due sconfitte che l’hanno allontanata dal quarto posto irrimediabilmente, domani ci sarà il match contro il Napoli e il rischio è di scivolare verso la quinta posizione.

Ultimo aggiornamento: 21:52

