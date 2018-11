Roma, la Champions è alle porte: a Mosca torna Manolas, De Rossi non recupera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rigore inesistente assegnato ieri da Banti con la complicità di Orsato ai danni della Roma non ha minato le certezze di una squadra che sembra aver imboccato la strada giusta per risollevarsi. Tra delusione e recriminazioni, questa mattina i giallorossi si sono ritrovati a Trigoria per preparare la delicata trasferta di Mosca dove mercoledì Dzeko e compagni affronteranno il Cska (600 tifosi al seguito, allerta alta dopo gli scontri all'Olimpico). La partenza per la Russia è prevista domani nel primo pomeriggio, Di Francesco ritroverà in difesa Manolas risparmiato a Firenze perché reduce da un infortunio muscolare, una chance se la giocherà anche Cristante nel ruolo di trequartista con Lorenzo Pellegrini abbassato in mediana accanto a Nzonzi, resterà a Trigoria De Rossi ancora alle prese con l’infiammazione al ginocchio destro. L’attacco sarà formato da Under, Dzeko ed El Shaarawy, un reparto che nelle prime 11 partite di campionato ha segnato solo 6 gol su 18 totali. Se il turco non dovesse dare le giuste garanzie in fase di copertura, allora Di Francesco potrebbe alzare Florenzi e schierare Santon terzino destro.