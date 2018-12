Roma, l'Ajax con un video provò a convincere Kluivert a restare. L'olandese: «Contento della mia scelta»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono ancora pienamente convinto della mia decisione di venire alla Roma». Figlio d’arte e talento in crescita, Justin Kluivert è partito titolare nella sfida di ieri contro il Parma vinta dai giallorossi per 2 a 0. Nessun gol in questa occasione, ma l’esterno di appena 19 anni è entrato nelle rotazioni di Di Francesco e si sta guadagnando la fiducia del tecnico: «Faccio passi in avanti, giochiamo meglio come squadra ogni settimana. I primi sei mesi sono stati buoni e penso che potrò mostrare ancora di più sia come calciatore, che come squadra, nel 2019. Il meglio deve ancora venire», ha detto in un’intervista a Elf Voetbal.I primi mesi nella Capitale sono serviti ad ambientarsi: «Sono soddisfatto. Sia fuori che dentro al campo adesso mi vedono come un ragazzo adulto ed è per questo che ho già fatto qualche passo in avanti, che è necessario perché la Serie A non è un campionato facile». Un campionato più complicato quello italiano rispetto alla Eredivisie che Kluivert si è conquistato con decisione, nonostante il video ideato dall’Ajax girato la scorsa estate per convincere i talenti in rosa (Kluivert, Onana, de Ligt, de Jong, van de Beek, Neres e Dolberg) a non lasciare la squadra: «Lottiamo ogni partita per i tre punti, non ci sono partite facili. Questo vale soprattutto in trasferta, ogni partita è tosta, anche quelle contro le squadre che lottano per non retrocedere. Tutti sono forti tatticamente, fisicamente e mentalmente».Per la cronaca: Kluivert è l’unico che non si è fatto suggestionare da quel filmato e, senza pensarci due volte, ha lasciato Amsterdam volando a Roma.