Roma, Kumbulla a un passo: al Verona 25 milioni. Smalling in stand-by

La Roma è in procinto di chiudere la trattativa per Marash Kumbulla, il difensore di nazionalità albanese del Verona classe 2000. I due club si sono accordati con la formula del prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di 25 milioni di euro. Da definire nel dettaglio l’accordo con il calciatore che guadagnerà 1,5 milioni a stagione per i prossimi 4 anni. Per il momento nell’affare non rientrerà Cetin che, però, potrebbe essere scontato il prossimo anno in fase di riscatto. Kumbulla è pronto sbarcare nella Capitale nelle prossime ore per essere a disposizione di Fonseca già per la partita contro la sua ex squadra che si disputerà sabato 19. Resta in stand-by, invece, l’operazione Smalling perché il Manchester United non ha intenzione di abbassare le pretese sul cartellino valutato dagli inglesi 20 milioni di euro. La Roma ne ha offerti 9,5 garantendo al calciatore un contratto di tre anni a 3,5 milioni.