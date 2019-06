Roma, Kotal svela: «Schick ha avuto problemi con Dzeko. Potrebbe essere un nuovo bomber»

Ultimo aggiornamento: 18:28

Con Edin Dzeko in procinto di lasciare la Roma, Patrik Schick avrà la possibilità di dimostrare il suo reale valore come sta facendo in nazionale. È in Repubblica Ceca, infatti, che tifosi e allenatore lo hanno elogiato e supportato a differenza di quanto accaduto nella Capitale dove l’attaccante si trova spesso al centro delle polemiche per il suo scarso rendimento: «Patrik ha avuto dei problemi con la presenza di Dzeko. Lui è il leader dell’attacco della Roma e quando stava in campo costringeva Schick a spostarsi a destra. Il ruolo che invece ha in nazionale è perfetto per lui, gli dà fiducia e gli permettere di credere nelle sue qualità», ha detto il ct dell’Under 17 ceca Vaclav Kotal al portale ceco isport.blesk.cz. Sono indiscusse, secondo l’allenatore, le sue doti in campo che con il tempo si andranno ad affinare: «Ha qualità tecniche e velocità. In Italia è cresciuto tanto e ha fatto esperienza. Può segnare con il destro e con il sinistro e lavorare bene sotto pressione. Finalmente potremmo aver trovato un nuovo bomber».