È desiderio diffuso in decine di giocatori vicini all’addio al calcio, quello di diventare al più presto dei dirigenti ad alto livello nei club di Serie A. Nella Roma ci ha provato Francesco Totti per poi andarsene sbattendo la porta e dedicandosi alla carriera di procuratore (nella sua scuderia è entrato il talento argentino Mateo Retegui), lo ha fatto Federico Balzaretti ma solo in parte ha ottenuto i risultati prefissati e ci sta provando Morgan De Sanctis che dopo la sospensione del ds Gianluca Petrachi farà il massimo per entrare nelle grazie di Pallotta e Baldini. Un lavoro duro, pieno di insidie in cui è necessaria non solo una grande conoscenza del mondo del pallone, ma anche di economia e bilanci, sempre più alla base dei meccanismi che muovono il calcio. Caratteristiche che solo parzialmente appartengono ad Aleksandar Kolarov destinato a una carriera da dirigente proprio nella Roma che, oltre a rinnovargli recentemente il contratto fino al 2021 con opzione per il 2022, gli ha assicurato un futuro fuori dal campo. Un segnale di fiducia da parte della società per un calciatore di 34 anni, ma che grazie alla sua esperienza riesce a fare ancora la differenza sulla fascia sinistra. Il suo modo di stare in campo, abbinato alla risolutezza nel gestire i compagni più giovani, sono caratteristiche che hanno convinto le alte sfere della Roma, da tempo alla ricerca di un tramite tra spogliatoio e società. Inizialmente il compito di Kolarov sarà quello di aiutare a crescere i calciatori più giovani e instradarli verso una carriera da veri professionisti, l’unico ostacolo è rappresentato da un cambio societario o un ribaltamento di equilibri che a Trigoria è abbastanza frequente. Ma le sfide ad Aleksandar piacciono, basti pensare che ha scelto di non scappare da Roma nonostante le forti contestazioni e le minacce ricevute attraverso scritte intimidatorie nei pressi della sua abitazione per alcuni suoi comportamenti verso i tifosi giudicati irrispettosi. Il terzino ha scelto di rispondere sul campo a suon di presenze e gol (è il terzo cannoniere della Roma con 6 reti) e non ha nessuna intenzione di cedere il suo posto da titolare nel tour de force che partirà dal 24 giugno. Ieri Fonseca ha concesso una giornata di riposo alla squadra: Zaniolo lo ha trascorso in barca a Ponza assieme alla fidanzata Sara e alcuni amici, mare per Pau Lopez, Spinazzola ha prima visitato il Bioparco e poi ha pranzato con Mancini e Pastore.LA PREPARAZIONEOggi pomeriggio a Trigoria riprenderanno gli allenamenti: Mkhitaryan è alle prese con un affaticamento muscolare che lo ha costretto al riposo nei giorni precedenti. Potrebbe rientrare in gruppo, ma l’ultima parola sarà dei medici che non vogliono rischiare di peggiorare la situazione. Lorenzo Pellegrini, fermo anche lui per un guaio muscolare, mercoledì si è allenato solo parzialmente con la squadra, nei prossimi giorni dovrebbe tornare a disposizione. Pau Lopez in via di recupero, ma potrebbe saltare la ripresa con la Sampdoria e lasciare il posto a Mirante.