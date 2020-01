Roma, Kolarov rinnova fino al 2021: «È un nuovo punto di partenza»

La Roma ha annunciato il rinnovo di Aleksandar Kolarov. Il terzino giallorosso ha firmato un rinnovo contrattuale fino al 2021: «Sono molto felice di poter continuare con la Roma, migliorare ancora e questo è un uovo punto di partenza. Posso ancora migliorare e di poter fare tanto. La mia volontà è sempre stata questa anche se il contratto mi sarebbe scaduto fra poco. Sono già due mesi che ho parlato con la società e sono contento di restare qui», le sue dichiarazioni ai media del club. Il serbo è poi tornato sulla prestazione all’Olimpico contro il Torino in cui i giallorossi hanno perso 2-0: «Non è stato il modo giusto di cominciare l’anno nuovo. Volevamo vincere, c’è rammarico e dovevamo vincere anche per la nostra qualità. Il Torino si è difeso, ma non possiamo trovare la scusa che la palla non riusciva a entrare. Nel calcio le sconfitte fanno parte del gioco, domenica ci sarà la Juve e poi tutte le altre in cui daremo il massimo».

Con Fonseca è nato un rapporto molto profondo, sbocciato anche grazie all’arrivo dei risultati in campo: «Dal primo giorno ci ha fatto capire a la sua idea di calcio. Abbiamo cercato di fare quello che ci chiedeva, ma non era facile cambiare il modo di lavorare e giocare. Ci è servito e ci servirà del tempo. Finora sta dimostrando il valore che ha acquisito in Europa. Ho vissuto tanti allenatori in carriera e non è perché lui sta qui, ma devo dire che è un allenatore che può fare bene e mi auguri di vincere con lui».

Chi non potrà più partecipare alle vittorie della Roma sarà Daniele De Rossi che ieri ha dato il suo addio al calcio giocato lasciando il Boca Juniors: «È inutile parlare della sua carriera, è il massimo che un calciatore può fare. Vincere un mondiale con il suo Paese non è paragonabile a nulla. Voi lo avete vissuto solo di domenica o mercoledì, io ho vissuto due anni da compagni e altri contro e credo che il suo punto di forza sia la personalità. È un ragazzo di grande spessore come pochi, sapevo che voleva smettere e ha spiegato anche lui il perché. Non era una decisione facile, perché giochiamo a calcio solo una volta nella vita. Non so se io reggo ad aspettarlo come allenatore, io ci provo». Chiusura su Dzeko, amico anche fuori dal campo: «Ha fatto capire il suo valore durante la carriera, posso dire che è un campione assoluto e mi auguro posso giocare altre 3/4 anni a questi livelli».

