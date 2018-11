Roma-Real, Kolarov: «Partita da uomini veri. E i tifosi parlassero meno di calcio»

Ultimo aggiornamento: 14:32

Aleksandar Kolarov dà una scossa ai compagni in vista della partita contro il Real Madrid: « Mi piacciono questi momenti dove non va tutto come voglio ed è qui che escono gli uomini veri. La squadra deve fare gol per vincere». Poi una critica ai tifosi: «Possono essere arrabbiati, ma anche consapevoli che di calcio capiscono poco». Ecco le parole del terzino in conferenza stampa.Cosa non deve fare la Roma. « Il mister ha preparato bene la partita contro il Real. La Roma a Madrid non è stata all’altezza della Roma che gioca in Champions, domani dovremmo giocare il prima di tutto e dimostrare dal primo munto che loro sono ospiti. Partiremo forti e cercheremo di vincere».Andamento in campionato e Champions. «La Champions è una competizione particolare ma è una coincidenza. La squadra sta facendo un po’ di fatica in campionato, ma sono sicuro che alla fine arriveremo tra le prime quattro. La Champions è una competizione particolare, l’affronto come tutte le altre gare di campionato».La voglia di vincere. «In me non è mai mancata, ma credo anche nello spogliatoio. Ci può stare che si perdano una o due partite, ma anche i miei compagni non giocano per perdere. L’Udinese ha tirato una volta e ha fatto gol, poi hanno avuto un’altra occasione. Si parla di difficoltà, noi siamo consapevoli di non passare un ottimo momento, ma io le difficoltà non le sento. Mi piacciono questi momenti dove non va tutto come voglio ed è qui che escono gli uomini veri. La squadra deve fare gol per vincere, è vero che è a Udine e le altre contro Spal, Chievo e Bologna dovevamo vincerle anche in otto. Non manca la voglia di vincere, gira così e se riesco a spiegarlo a me stesso lo spiego anche a voi. Non deve capitare, il calcio però è bello, domani c’è il Real poi l’Inter il Cagliari e da uomini dobbiamo vincere le prossime partite».L’infortunio al piede. «Sto bene».Sottovalutare gli avversari. «In Serie A non puoi sottovalutare nessuno, le partite che dovevi vincere le hai perse o pareggiate e sappiamo quanto è importante vincere con le “piccole”. Sono convinto che da oggi e in campionato faremo il nostro cammino in base alla portata delle nostre qualità».Rendimento condizionato dal sistema di gioco. «Il sistema di gioco non cambia il rendimento, è vero che ho avuto l’infortunio ma non mi condiziona perché quando vado in campo sto bene. Non mi condiziona nulla sia se giochiamo a 4 o a 3. A me non cambia niente».Promessa ai tifosi. «Non devo promettere niente a nessuno. Siamo consapevoli che ci sono i tifosi che ci seguono, io devo solo promettere a me stesso di fare il mio lavoro al massimo e lo faccio dal primo giorno che gioco a calcio. Il tifoso può essere arrabbiato, ma consapevole che di calcio capisce poco. Il tennis mi piace tanto ma non ci capisco così come della palla a canestro. Io nn posso parlare di come devono giocare. Il tifoso può essere incazzato se perdi, qui si chiacchiera tanto per sprecare il fiato ma non si dice mai niente».