Roma, Kolarov: «Non mi sento vecchio, posso dare ancora tanto. Il futuro? Sarà nel calcio»

La Roma ha scelto di puntare su Aleksandar Kolarov non solo per le prossime due stagioni rinnovandogli il contratto, ma anche per il futuro lontano dal campo. Il terzino ha è dimostrato di essere un ottimo tramite tra calciatori e società, è lui uno dei ”sindacalisti” della squadra che ha convinto i colleghi a tagliarsi lo stipendio: «Penso da tempo a cosa farò nel futuro visto che non sono un giocatore giovane. Non mi sento vecchio, però la maggior parte della mia carriera è alle spalle. Ho i miei programmi già da uno o due anni. Ora mi vedo come giocatore, posso dare ancora tanto, mi sento bene fisicamente. Sono concentrato sul campo. Dopo la fine della carriera mi vedo sempre nel calcio, è poco ma sicuro. Il ruolo oggi non saprei dirlo. Avrò altri due anni per pensarci, poi deciderò con tutta la serenità», ha detto a Dazn. La specialità del serbo sono le punizioni grazie alle quali ha trovato il gol anche in situazione di difficoltà: «Servono talento e piede ma dipende tanto da come ti alleni. Per me è troppo importante la rincorsa, se mi metto bene col corpo vedo il portiere e la porta. Cerco di mettermi bene, vedo comue posizionarmi per mettere bene il piede così il pallone lo prendo come voglio io. Se mi metto bene e mi sento comodo quando prendo la rincorsa ci sono tante possibilità che il portiere la prende dalla rete. La mia preferita? Quella calciata contro il Bologna». E a proposito dei rossoblu, il suo idolo da sempre è stato Sinisa Mihajlovic: «Non era solo il mio ma di tanti ragazzi quando giocava alla Stella Rossa. Io poi ho avuto la fortuna di lavorare con lui in Nazionale, quindi qualche segreto me l’ha detto sicuramente…».