Roma, Kolarov non ce la fa: la Serbia lo rispedisce a Trigoria

Ultimo aggiornamento: 16:30

Non è durata nemmeno 24 ore la presenza in Serbia di: il terzino a breve dovrà lasciare la sua nazionale per rientrare nella Capitale dopo aver risposto sì alla chiamata di ct, a causa dell’infortunio al, ampiamente documentato dal club giallorosso alla federazione serba. Aleksandar ha stretto i denti contro, ma alla vigilia della partita contro l’Empoli non riusciva a camminare, come dichiarato dal tecnicoin conferenza stampa. Kolarov, durante la sosta, sarà seguito dai medici dello staff sanitario della Roma che hanno preparato per lui un programma di riabilitazione. Impossibile determinare al momento i tempi di recupero che saranno stabiliti in base al decorso clinico e al dolore che sente il calciatore. L’obiettivo è quello di rientrare al termine della sosta, magari per il terzo turno di Champions all’Olimpico contro ilITALIA: Lorenzoe Alessandro10 ottobre, ore 20.45: ITALIA -Ucraina, Stadio Luigi Ferraris di Genova (Amichevole)14 ottobre, ore 20.45: Polonia-ITALIA, Stadion Slaski di Schorzow (Nations League)TURCHIA: Cengiz11 ottobre, ore 19.30: TURCHIA-Bosnia, Çaykur Didi Stadyumu di Rize (Amichevole)14 ottobre, ore 18: Russia-TURCHIA, Fisht Stadium di Sochi (Nations League)GRECIA: Kostas12 ottobre, ore 20.45: GRECIA-Ungheria, Olimpiako Stadio di Atene (Nations League)15 ottobre, ore 20.45: Finlandia-GRECIA, Ratinan Stadion di Tampere (Nations League)ITALIA UNDER 21: Lucae Nicolò11 ottobre, 18.30: ITALIA-Belgio, Dacia Arena di Udine (Amichevole)15 ottobre, 18.30: ITALIA-Tunisia, Stadio Romeo Menti di Vicenza (Amichevole)BOSNIA: Edin11 ottobre, ore 19.30: Turchia-BOSNIA, Çaykur Didi Stadyumu a Rize (Amichevole)15 ottobre, ore 20.45: BOSNIA-Irlanda del Nord, Stadion Grbavica di Sarajevo (Nations League)FRANCIA: Steven11 ottobre, ore 21: FRANCIA-Islanda, Stade du Roudourou di Guingamp (Amichevole)16 ottobre, ore 20.45: FRANCIA-Germania, Stade de France di Parigi (Nations League)OLANDA UNDER 21: Justin12 ottobre, ore 18.30: Lettonia-OLANDA, Skonto Stadions di Riga (Qualificazioni Europei 2019)16 ottobre, ore 18.30: OLANDA-Ucraina, Stadion De Vijverberg di Doetinchem (Qualificazioni Europei 2019)SVEZIA: Robin11 ottobre, ore 21.45: Russia-SVEZIA, Kaliningrad Stadium a Kaliningrad (Nations League)16 ottobre, ore 20.45: SVEZIA-Slovacchia, Friends Arena di Solna (Amichevole)REPUBBLICA CECA: Patrik13 ottobre, ore 15: Slovacchia-REPUBBLICA CECA, Štadión Antona Malatinského City Arena di Trnava (Nations League)16 ottobre, ore 20.45: Ucraina-REPUBBLICA CECA, Metalist Stadium di Kharkiv