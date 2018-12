Roma, Kolarov cuore d'oro: nel pomeriggio visita al reparto di Neonatologia del Policlinico Casilino

Aleksandar Kolarov ha regalato un sorriso ai bambini del reparto di Neonatologia del Policlinico Casilino. Questo pomeriggio il terzino giallorosso è andato nell'ospedale nella zona est della Capitale dove ha incontrato i piccoli pazienti e loro genitori, una visita per portare doni e gadget firmati As Roma che hanno reso felici i tanti bambini ricoverati. L'incontro è stato promosso dalla fondazione giallorossa Roma Cares in collaborazione con Geco Animation nell'ambito dell'iniziativa Toys Day indetta per raccogliere giochi da donare ai bambini delle Case Famiglia e ai pazienti di alcune strutture ospedaliere. © RIPRODUZIONE RISERVATA