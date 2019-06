Roma, Kluivert: «Alla mia stagione do un 6, ma ho margini per migliorare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è stato facile perambientarsi nel calcio italiano, a maggior ragione dopo la stagione tumultuosa che ha vissuto la. L’olandese si è dato un altro anno di tempo in giallorosso per dimostrare le sue doti tecniche al grande pubblico: «Alla mia stagione do un 6, forse anche un po’ di più. Ci sono ampi margini di miglioramento, io guardo sempre alle cose in maniera positiva. Non vedo l’ora di giocare il prossimo anno per migliorare. Ho un sogno e voglio realizzarlo, non sono soddisfatto. È importante ottenere sempre il meglio da se stessi per raggiungere il massimo», sono le parole dell’attaccante a Voetbal International. Il campionato non ha regalato particolari soddisfazioni alla, che ha fatto i conti con l’esonero die il licenziamento del direttore sportivo: «Ci sono stati bei momenti e anche meno belli, ma penso sia normale per una prima stagione fuori: tutto è diverso, per la prima volta si provano cose nuove. Complessivamente sono felice e so cosa migliorare».