Roma, Kluivert: «Il futuro? Penso a vincere l'Europa League e ad andare in Champions»

Kluivert pronto a ripartire. In attesa di schiarite dal mercato, che lo vuole "protagonista". «Sono concentrato sull'obiettivo Champions e sull'Europa League. C'è ancora molta strada da fare ma vogliamo vincerla. Sarà un torneo ad eliminazione diretta quindi molto emozionante. Io voglio segnare più spesso e raggiungere quota dieci goal». Pensa solo alla Roma e al finale di stagione incandescente che aspetta la squadra giallorossa con impegni serrati l'attaccante olandese Justin Kluivert che in una intervista a 'Voetbalzonè fa capire di non essere per nulla distratto dalle voci di mercato. «Smalling è un guerriero, ha subito fatto la differenza. E anche Mkhitaryan segna, fa assist: è importante per la squadra. Posso sicuramente imparare da loro -prosegue il figlio d'arte-. Alla Roma parlo molto con i compagni più giovani come Cengiz Under o Karsdorp perché parla olandese ed è un ragazzo eccezionale». «All'Ajax e il primo anno alla Roma giocavo molto largo, ora invece sono più un numero 10 o faccio l'ala sinistra a piede invertito. Mi piace molto perché ho più libertà e posso trovare la mia posizione. Il mio secondo anno sta andando molto meglio, sono soddisfatto. Nella scorsa stagione era tutto nuovo: lingua, compagni, stile di gioco. Devi abituarti a tutto. Ora sono felice», conclude

