Kluivert fermo per un edema al flessore. Migliora Cristante

Mattinata di allenamenti a Trigoria dove la squadra ha svolto una seduta defaticante in vista della gara contro l’Inter di venerdì sera. Match a cui non prenderà parte Justin Kluivert per via di un edema al flessore della coscia sinistra rimediato durante la partita contro il Verona. I tempi di recupero stimati sono di 10/15 giorni, ma tutto dipende da come l’edema si riassorbirà. Discorso simile si può fare per Pastore fermo per una contusione all’anca che ha prodotto un edema che ancora non si è riassorbito, è per questo che anche oggi si è allenato individualmente. Le buone notizie di giornata riguardano Cristante che si è sottoposto a una visita del dottor Lempainem (assistente del dottor Orawa) che ha evidenziato un’evoluzione positiva del suo quadro clinico e pertanto comincerà ad aumentare i carichi di lavoro. Mirante è tornato ad allenarsi con il gruppo.

