Roma, Kluivert fa marcia indietro: «Amo Roma, è qui che voglio raggiungere i miei obiettivi»

Justin Kluivert fa marcia indietro dopo dichiarazioni rilasciate ieri e che non sono piaciute ai tifosi della Roma, né tanto meno all’interno di Trigoria. In un momento così delicato per il calcio italiano, l’esterno ha tenuto un comportamento giudicato immaturo ai piani alti del club: «Preferirei vincere l’Europeo con l’Olanda che la Champions League con la Roma. Tra Roma e Amsterdam preferisco senza dubbio vivere in Olanda. Mi sarebbe piaciuto continuare a giocare nell’Ajax, ma non mi pento delle scelte fatte. Il mio sogno, però, terminare la carriera dove l’ho iniziata». L’olandese oggi ha corretto il tiro con un post su Instagram: «Amo Roma e voglio raggiungere qui molti obiettivi», centinaia i commenti dei tifosi che, nonostante la leggerezza di ieri, hanno deciso di perdonarlo vista la giovane età e la scarsa esperienza nel campo della comunicazione.





