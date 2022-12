Roma, Karsdorp si presenta a Trigoria per il raduno: via al faccia a faccia con Pinto

Il primo passo lo ha fatto: presentarsi a Trigoria. Rick Karsdorp questa mattina ha risposto presente alla convocazione per il raduno. È sfrecciato intorno alle 10 con la sua auto davanti al cancello del centro tecnico ed è entrato senza fermarsi con i tifosi. Adesso, dovrà parlare con Tiago Pinto per mettere a punto una strategia per il futuro. Le dichiarazioni di Mourinho nel post Sassuolo-Roma hanno definitivamente rovinato i rapporti tra l’esterno e la Roma che molto probabilmente non partirà per il ritiro in Portogallo previsto dal 15 al 22 dicembre. Sarebbe complicato relazionarsi con il portoghese 24 ore 24, ecco perché forse l’ipotesi più percorribile è metterlo fuori rosa facendolo allenare con un preparatore dedicato in attesa del mercato invernale. Pinto vuole cederlo solo a titolo definitivo e il prezzo fissato è di 10/12 milioni. Molto alto per un giocatore accusato di tradimento e messo ai margini del progetto tecnico. I giallorossi, però, non possono permettersi errori per via dei stringenti paletti imposti dalla Uefa. Per dare un sostituto a Mourinho, dunque, sarà necessario monetizzare l’olandese.