Roma, Karsdorp ok con il Verona: Mourinho ritrova la squadra titolare

Venerdì 17 Settembre 2021, 15:30 - Ultimo aggiornamento: 16:16

Il test contro il Cska Sofia ha prodotto un 5-1 che ha esaltato i tifosi, ma non Mourinho che invece ne ha tratto delle risposte ad alcuni interrogativi - parzialmente già risolti - risalenti a inizio stagione. Tra tutti, quello sulla validità delle riserve a centrocampo: le prestazioni di Diawara e Villar non hanno convinto e l’assenza di sostituti validi a Cristante e Veretout obbligherà il portoghese a centellinare le loro forze almeno fino alla sessione di mercato invernale.

Il turnover di Coppa

Ecco perché ieri, contro tutte le previsioni, ha concesso contemporaneamente a Gonzalo e Amadou una maglia da titolare: qualche azione interessante si è vista (il passaggio filtrante dello spagnolo), ma è troppo poco per considerarli delle reali alternative alla coppia di ruolo. «Siamo una squadra che deve andare a San Piero a pregare per non avere infortuni. Abbiamo dei limiti che dobbiamo», ha detto Mourinho al termine della partita. Gestire è la parola chiave, a destra ad esempio, l’unico titolare è Karsdorp: ieri è stato sostituito a fine primo tempo per un leggero risentimento muscolare, ma da Trigoria fanno sapere che sarà a disposizione contro il Verona (stadio Bentegodi domenica ore 18). La realtà è che il suo naturale sostituto è Ibanez, un centrale, e non Reynolds troppo acerbo per rappresentare una vera alternativa.

Ecco, dunque, un altro ‘bug’ nella rosa, oltre a quello che riguarda il centrocampo, che preoccupa lo Special One per il futuro, ma non per il presente: domenica Karsdorp, Cristante e Veretout ci saranno, così come Mancini, uno tra Smalling e Ibanez accanto a lui e Vina a sinistra. Sulla trequarti tornerà Zaniolo, Pellegrini al centro e Mkhitaryan a sinistra, anche se El Shaarawy sta scalando le gerarchie. Davanti Abraham, alla ricerca del secondo gol in Serie A.