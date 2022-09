Roma, infortunio per Karsdorp: lesione al menisco, ora l'operazione. Starà fuori un mese e mezzo

Ennesima tegola per Josè Mourinho: si ferma Rick Karsdorp per un infortunio al menisco interno del ginocchio sinistro. Il calciatore si sottoporrà a operazione chirurgica presso la Klinik Gut di Saint Moritz, diretta dal Dott. Georg Ahlbäumer e rientrerà tra circa un mese e mezzo. L’infortunio deriva da un trauma distorsivo accusato nelle settimane precedenti e che lo ha tenuto in infermeria nelle gare contro Ludogorets ed Empoli. È rientrato in Europa League contro l’HJK, ma al 70’ ha avvertito un’altra fitta al ginocchio. Ha scelto di restare in campo, ma il menisco a quel punto era già lesionato.