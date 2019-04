Roma, Karsdorp si ferma ancora: lesione al bicipite femorale destro, out 3-4 settimane

Ultimo aggiornamento: 17:19

Dopo l’infortunio riportato durante la partita contro la Sampdoria di sabato scorso, Rick Karsdorp si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale destro. La prognosi stimata è di 3/4 settimane, l’olandese rientrerà in campo nel match contro il Genoa o la Juventus.Si tratta del 45esimo infortunio muscolare in casa giallorossa, che potrebbe creare non pochi problemi a Claudio Ranieri in vista del match di sabato con l’Udinese: con Kolarov squalificato e Florenzi in fase di recupero, il tecnico potrebbe schierare Marcano fuori ruolo esterno a sinistra e Jesus terzino destro.