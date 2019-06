Roma, Karsdorp diventa papà del piccolo Kylian

Rick Karsdorp è diventato papà del piccolo Kylian venuto alla luce oggi pomeriggio alle 15.57. Il terzino della Roma sposato lo scorso giugno con Astrid Blom ha visto nascere il suo primogenito alla Casa di cura Santa Famiglia di Roma, la stessa scelta dalla famiglia De Rossi per mettere alla luce il piccolo Noah. Solo due giorni fa Karsdorp aveva risposto presente alla convocazione di mister Fonseca che, dopo un consulto con la dirigenza, ha deciso di rimandere la preparazione estiva al 5 luglio quando la squadra sarà al completo. Dopo nove mesi di attesa Karsdorp è diventanto papà proprio nella Capitale, città che avrà sempre nel cuore anche in caso di un futuro trasferimento: l'olandese, infatti, è tra i giocatori che potrebbero lasciare Trigoria per via dello scarso rendimento dimostrato la scorsa stagione.









