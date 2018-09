Roma, Karsdorp discute con Di Francesco: il tecnico non lo convoca per il Bologna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha escluso Rickdalla lista dei convocati per la partita di domani al Dall’Ara contro il. Una scelta tecnica indotta da un litigio avvenuto tra l’allenatore e l’olandese prima della gara alche gli è costato anche la tribuna contro ilinsieme con(domani titolare): il terzino durante un allenamento non avrebbe seguito le indicazioni del tecnico scatenando alcune critiche, poi sfociate in un aspro diverbio. Al termine della partita di domanispiegherà le motivazioni della sua scelta, per adessoresterà a Roma e guarderà i compagni giocare dalla Tv. «Ho bisogno solo di fiducia per tornare ad essere un giocatore importante, posso dare molto alla Roma», ha detto ieri l’ex Feyenoord alla stampa di casa, fiducia che dovrà conquistarsi provando a ricucire il rapporto con l’allenatore. Fuori dalla lista dei convocati per scelta tecnica anche, il centrocampista non ha ancora esordito in Serie A, torna invecedopo l’infortunio che lo ha tenuto fermo per circa una settimana.