Karsdorp: «Devo migliorare in difesa, spero di giocare con continuità»

Dopo un anno e mezzo passato tra l’infermeria e il lettino del fisioterapista, Rick Karsdorp è stato finalmente scelto per giocare due partite come titolare. Complice l’influenza che ha debilitato Florenzi, l’olandese è sceso in campo contro l’Entella in Coppa Italia e il Torino in campionato dando dimostrazione di essere tornato il terzino che Monchi ha acquistato nell’estate del 2017: «Ho fatto vedere qualcosa, ma devo migliorare. Questi due anni senza giocare 90′ non sono stati facili. Come estrazione sono un centrocampista offensivo, devo migliorare nella fase difensiva. È una bella iniezione di fiducia, spero di avere altre occasioni per dimostrare ulteriori miglioramenti», ha detto a Roma Radio. La frustrazione nel vedere i compagni giocare ha inciso anche a livello psicologico sul terzino che, però, non si è mai perso d’animo: «È stato complicato. In Olanda ero abituato a giocare ogni tre giorni. Mi è dispiaciuto leggere i messaggi dei tifosi, anche io ero deluso in quel momento. Ora si tratta di continuare, mi viene chiesto di migliorare la fase difensiva, se avrò continuità perfezionerò anche quella». Nel secondo tempo della partita contro il Torino, Karsdorp ha accusato la fatica: «Era da tempo che non giocavo due partite consecutive, sentivo le gambe pesanti ma è normale. In allenamento faccio tutto, se riuscivo a giocare regolarmente al Feyenoord e con la Nazionale olandese posso farlo anche qui. La Champions? Giocarla è un’emozione fantastica, spero di giocare ancora le prossime due, ma devo far vedere in campionato quello che valgo perché la Champions League necessita di un livello ancora superiore».

