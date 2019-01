Roma, Karsdorp gioca e corre come se il passato fosse dimenticato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Monchi un po’ ci sperava, ma insomma. Qualcosa gli faceva pensare che forse non c’erano più troppe speranze, che i fallimenti erano stati incartati con i pacchi del recente Natale. Ma la speranza, si sa, non muore subito, ci vuole un po’. E’ l’ultima, si dice. E allora ecco che il ds spagnolo pensa e ripensa a Karsdorp, a quanto tempo gli abbia fatto perdere per quel ginocchio (da lui) sottovalutato in principio e poi divenuto condanna per il giocatore e per la Roma che, in due anni quasi, l’ha avuto a disposizione col contagocce. Ora rieccolo, qui, contro l’Entella, come se fosse il palcoscenico per soli figuranti.Lui gioca, corre, come se il passato fosse dimenticato, evaporato. Speranza, per lui, che si torni a correre ora e sempre, da qui in avanti. Ciò che fa più rabbia forse è osservare Schick, che ti lascia il dubbio dopo le giocate sublimi, colpi di tacco, rabone, bombe a mano e coriandoli: si ripeterà anche con Torino, Juve, Milan o Inter? O se la prende solo con i piccoli e indifesi come l’Entella? Al tempo la risposta, ma vedere Patrik sorridere è più bello che vederlo segnare. Perché vuol dire che c’è, esiste nel gruppo, nella Roma. Poi c’è Pastore, che non è una scoperta. Perché è Pastore, quello che illuminava i passaggi. Doveva essere l’uomo della Champions, lo vediamo correre e rincorrere Pellizzer e Eramo, con tutto il rispetto. Da Pastore ci si aspettava di più, Monchi lo sa. Ma stavolta un minimo di speranza se porta al letto. Cullando qualche sogno in più per il futuro. Buonanotte. Con le sue campagne acquisti che danno cenni d risveglio, anche se cotro l’Entella. Meglio tardi che mai.