Roma, Kalinic: «Spero di non avere infortuni, sono due anni che non gioco molto»

si presenta in conferenza pochi giorni il suo arrivo a Trigoria per sostituire Schick ormai al Lipsia: «Il mio obiettivo è non avere infortuni perché negli ultimi due anni non ho giocato molto». Ecco le parole dell’attaccante.«Sono contento di essere qui, per me Roma è un grande club con grande storia. Questa è una nuova avventura e spero di fare bene».«Il mio obiettivo è non avere infortuni perché negli ultimi due anni non ho giocato molto, è importante quest’anno giocare di più. Per la squadra valuteremo partita dopo partita. La Roma vuole arrivare in Champions e ci proveremo».«Sono arrivato l’ultimo giorno di mercato, per fortuna sono qui e sono contento».«Ho già giocato in Serie A, ho esperienza con il campionato italiano. Ci sono grandi attaccanti come Dzeko che ha giocato qui negli ultimi quattro anni e ha fatto bene. Spero anche io di fare bene come lui».«Vedremo come giocheremo. So che lui gioca sempre, è un grande attaccante e il mister decide se giocheremo con una o due punte. Sono qui per lavorare e vedremo cosa succede. Ho parlato con lui tutti i giorni».«Alla Fiorentina ho giocato con il 4-3-3 a sinistra quando allenava Sousa. Tutti i ruoli in avanti vanno bene per me. Molte partite ho giocato con una sola punta, anche nell’Atletico si giocava con una punta. Il Cholo è un allenatore come quelli italiani, lavora spesso sulla tattica e sul contropiede, per me è stata una bella esperienza lavorare con lui».«Conosco Fonseca quando allenava lo Shakhtar perché anche io giocavo in Ucraina. Lui è uguale a Sousa, vuole avere il possesso della palla. prima di conoscere Fonseca non ci ho parlato».«Non so se sono stato vicino alla Roma in passato».