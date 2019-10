Roma: Kalinic è smarrito, Diawara mille cose

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MIRANTE 6,5Mette una pezza sul retropassaggio lento di Santon e due sul colpo di testa velenoso (deviato da Fazio) di Ritzmaier. Sul gol (molto bello) di Liendl per poco non fa il miracolo. Affidabile.SANTON 6,5L’inizio è col brivido, quando decide di appoggiare al rallenty un pallone verso Mirante, mettendolo in crisi. Cresce col passare dei minuti. In discesa.MANCINI 6Al centro si soffre su qualche traversone, ma la nottata passa presto.FAZIO 6,5Ne prende qualcuna in più rispetto al suo compare di reparto. Apprezzabili un paio di folate offensive. Prestazione potente.SPINAZZOLA 5,5Accende il sorriso dopo un gol da comica (doppio rimpallo di testa), ma è pur sempre un gol. Prestazione, per il resto, discreta qualche spunto e molte palle perse, compresa quella che porta al pari del Wolfsberger.DIAWARA 6,5Il fraseggio non sempre è preciso, qualche break austriaco diventa pericoloso. Ma appare in crescita, tutto sommato. Punto di riferimento.CRISTANTE 6Il pressing asfissiante gli toglie fiato e un po’ di lucidità. Serve - nella ripresa - un bell’assist a Zaniolo. Resistente.KLUIVERT 5,5La dose di errori e scelte sbagliate è alta, a volte va da solo e si perde. Di buono c’è l’impegno in fase difensiva. E’ un altro rispetto alla passata stagione.PASTORE 5,5Il tocco è di livello, brillante qualche pallone mandato in area. I contrasti, l’agonismo? Non sono cose sue. Strozza il tiro del 1-2. Fiducia.ZANIOLO 6,5Lo metti a destra, a sinistra, al centro e lotta, corre come nu centrocampista, si sbatte come un pugile, tira, prova l’assist. Sta bene, si vede. E’ nel pieno del percorso che lo dovrà portare alla conquista del posto “fisso”. Se limitasse certe botte d’agonismo, quantomeno prenderebbe meno ammonizioni inutili e dannose. Una tassa.KALINIC 5Fa da boa, si batte ma conclude poco e male. Buono il lavoro in area con conseguente assist per Zaniolo, che sfiora il 2-0. Indietro.ANTONUCCI 6Entra con personalità.KOLAROV NGSubito una percussione.VERETOUT NGLui intercetta.FONSECA 6Otto cambi rispetto a Lecce. Poteva andare peggio, ma anche meglio. Subisce poco, manca la lucidità in avanti.