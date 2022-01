Juventus, Chiellini è guarito dal Covid: a disposizione contro la Roma

Massimiliano Allegri recupera una pedina importante in vista dell'imminente e delicata sfida contro la Roma. Il capitano dei bianconeri Giorgio Chiellini è infatti risultato negativo al tampone e può così tornare a disposizione dell'allenatore toscano, dopo essere stato fermato dal coronavirus a inizio anno. Come comunicato dalla stessa Juventus attraverso una nota diffusa sul proprio sito «Giorgio Chiellini ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domani al JTC».

Il difensore bianconero e della nazionale italiana può quindi tornare ad essere schierabile dall'allenatore toscano (ultima in Serie A il 5 dicembre in casa del Venezia), in un ruolo già orfano di Bonucci. Spetterà ora ad Allegri decidere se schierarlo subito nella sfida di domenica contro i giallorossi di Mourinho oppure confermare la coppia Rugani-de Ligt e preservare il trentasettenne in vista della Supercoppa Italiana del 12 gennaio contro l'Inter.