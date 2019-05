Roma: Under entra e dà la svolta, Nzonzi presente

La notte di Florenzi e Mirante. Con Dzeko Re Mida, due palle toccate, che diventano oro.

MIRANTE 7,5

Vola da una parte all’altra, evitando due/tre/quattro gol. Nel primo tempo è lui l’eroe. Nel secondo tempo lo stesso trend: salva su Emre Can. Se la Roma resta viva e poi vince, molti meriti vanno inevitabilmente a lui.

FLORENZI 7

Costretto a stare basso per le percussioni di Ronaldo e, con maggiore costanza, di Spinazzola. Non si tira indietro dal corpo a corpo con Cristiano, che spesso lo sovrasta e si permette anche di fargli notare quanto sia “piccolo per parlare”. Lui si innervosisce. E poi si vendica. E’ la vita, lì la sliding door.

MANOLAS 6,5

Gli tocca spesso duellare con Ronaldo, specie in velocità. Tappa ciò che può, fino alla fine.

FAZIO 6,5

Qualche buco all’inizio, poi sale in cattedra. Non ha riferimenti precisi da adocchiare, ma fa diga su tutto. Una percussione offensiva è da applausi.

KOLAROV 5,5

Ogni tanto si fa prendere in mezzo da Cuadrado e da Dybala e là dietro sono dolori. Contributo offensivo ai minimi. Un po’ scarico. Molto spesso si salva con l’esperienza.

PELLEGRINI 6

È l’unico che nel primo tempo tira verso la porta di Szczesny (colpendo anche la traversa), per il resto è difficoltoso il corpo a corpo con Matuidì. Esce per un sospetto stiramento.

NZONZI 6,5

Qualche buon recupero palla, ma poi la giocata brillante, al novanta per cento, non ce l’ha. Si rifugia nel solito appoggio pigro. Non perde il duello con Emre Can. Solido.

ZANIOLO 5,5

Vaga per il campo - da mezz’ala - senza costruire nulla di eccitante. Nella ripresa gli piove addosso l’ennesima ammonizione. Serata anonima.

KLUIVERT 6

Perde molti uno contro uno, sia con Chiellini sia con Spinazzola, ma non smette di combattere. Vivace pure nella ripresa, quando da un suo cross rischia di mandare in rete El Shaarawy. Corre, lotta, prende falli, a volte fa confusione e non sempre si mostra all’altezza ma è propositivo. Utile qualche suo recupero difensivo.

DZEKO 7

Dal nulla, un assist e un gol. Amen.

EL SHAARAWY 6,5

Uno dei più vivaci. Palla al piede è sempre pericoloso, è quello che dà la sensazione che un gol potrebbe arrivare. Sia nel primo sia nel secondo tempo.

CRISTANTE 6

Dà maggiore sostanza al centrocampo.

UNDER 6,5

Si mette subito in mostra, entrando bene nei due gol della Roma. Decisivo.

RANIERI 7

Sceglie il 4-3-3 per dare forza alle mezz’ali, specie Zaniolo, che però non risponde a dovere. Squadra impaurita e sempre sulla difensiva all’inizio. Il secondo tempo viene giocato con più coraggio e arriva la vittoria che non abbatte la speranza.

MASSA 5,5

Un po’ di confusione, qualche ammonizione esagerata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA