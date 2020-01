Roma, la prima volta di Fonseca contro la Juventus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il primo Roma-Juventus per Fonseca «è una partita speciale». Se poi si aggiunge che il portoghese incrocerà il connazionale più famoso al mondo (Ronaldo) ci sono tutti gli ingredienti per una Roma diversa da quella vista col Torino: «Ma il problema non è giocare con avversari come i bianconeri - spiega il tecnico - in questi casi i calciatori sono motivati. Sono più preoccupato quando giochiamo contro Torino, Sassuolo o altre squadre». Sembra un richiamo all’atteggiamento avuto dalla squadra domenica scorsa. Paulo se ne accorge e corregge parzialmente il tiro: «Mi riferisco alla mentalità e all’ambizione. Ai giocatori ho detto che domenica scorsa, non s’è trattato di atteggiamento sbagliato ma dobbiamo comunque volere di più. Se vogliamo essere nei primi posti, vicino alla Juventus e altre grandi, non possiamo sbagliare. È una questione di mentalità sulla quale stiamo lavorando». Discorso un po’ contorto che non affronta la differenza di qualità tra la Roma e alcune prime della classe. E non può essere un caso se, al netto di questa sera, nel girone d’andata la Roma non ha battuto nessuna delle prime 7 in classifica.LE DIFFICOLTÀCi proverà con l’avversario più difficile: «È vero che abbiamo perso con l’Atalanta e Parma ma penso che abbiamo giocato sempre bene e con coraggio. A volte manca un po’ di aggressività». Il riferimento sembra essere al reparto offensivo, Dzeko in primis: «Dobbiamo fare più gol ma non sono preoccupato per i numeri di Edin o altri. Magari Zaniolo ha più gol degli altri esterni. L’importante è essere offensivi». Sibillino sulla tentazione di schierare la difesa a tre («È una possibilità»), si lascia sfuggire: «Difenderemo alti, lontani dalla nostra porta, una squadra corta, senza spazio tra le linee. Saremo concentrati e corti». Pillola finale sul mercato: «Può diventare un’opportunità per comprare giocatori per pensare al futuro». A Ibanez saranno fischiate le orecchie.