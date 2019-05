Juventus: Chiellini si perde Florenzi, Pjanic errori e fischi

SZCZESNY 6

Il primo tempo dorme o quasi. Si sveglia sul gol di Florenzi.

DE SCIGLIO 5,5

Molte apprensioni sulle ripartenze di El Shaarawy.

CACERES 5

Tiene botta per un po’, crolla nel finale.

CHIELLINI 4,5

Pronto a chiudere ogni zolla del campo. Si perde Florenzi sul gol dell’uno a zero. Poi va in bambola.

SPINAZZOLA 6

Gioca da ala e mette in difficoltà Florenzi, ma poi quando il romanista va a fare gol è assente.

CAN 6

L’assist per Cuadrado è illuminante e vale un gol, ma il colombiano spreca.

MATUIDI 6

Copre e affonda. Solido.

PJANIC 5,5

Qualche buona idea, molte sbagliate. Allegri lo toglie e si becca i fischi dell’Olimpico.

CUADRADO 6

Gioca al gatto e il topo con tutti, poi si mangia un gol grande così.

RONALDO 5

Sgambetta e punta tutti, qualche conclusione è stranamente goffa.

DYBALA 5,5

Si muove bene, alla fine una serata sfortunata.

BETANCUR 5

Non dà né qualità né sostanza.

CANCELO NG

ALEX SANDRO NG

ALLEGRI 5,5

Rischia di chiudere la stagione con qualche figuraccia di troppo. Non è facile dare motivazioni in questa situazione.

